توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

سادت حالة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة حريق عقار بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر والتي نتج عنها مصرع أب ونجله بعد أن قفزا من الطابق العاشر هربا من الحريق .

حريق عقار مدينة نصر

بعد حريق عقار مدينة نصر بمنطقة الواحة انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لرسالة وضعها أحد سكان منطقة الواحة التي وقع بها حادث العقار المحترق، بسبب غلق «اليوتيرن»، على السيارات التي أغلقت الشارع وتسببت في تأخير وصول سيارات الإسعاف والمطافئ لمكان الحريق.

وجاء في رسالة سكان المنطقة: “توفيت عائلة في الواحة بسببك.. لو سمحت ممنوع الركن في اليوتيرن”

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.