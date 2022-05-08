عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

صدى البلد

سادت حالة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة حريق عقار بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر والتي نتج عنها مصرع أب ونجله بعد أن قفزا من الطابق العاشر هربا من الحريق .

حريق عقار مدينة نصر

بعد حريق عقار مدينة نصر بمنطقة الواحة انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لرسالة وضعها أحد سكان منطقة الواحة التي وقع بها حادث العقار المحترق، بسبب غلق «اليوتيرن»، على السيارات التي أغلقت الشارع وتسببت في تأخير وصول سيارات الإسعاف والمطافئ لمكان الحريق.

وجاء في رسالة سكان المنطقة: “توفيت عائلة في الواحة بسببك.. لو سمحت ممنوع الركن في اليوتيرن”

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

حريق مدينة نصر عقار مدينة نصر عقار الواحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

موضوعات متعلقة

ما سر الكلاب؟ طبيب مصري يكشف سبب إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي

تنازل الأهالي وكحول في دماء المتهم.. تطورات قضية كريم الهواري

عايزين يتصوروا معاهم .. القبض على صبية حاولوا التحرش بسائحتين في الأهرامات

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

سمعت مهرجانات كتير.. أحمد صفوت يكشف سر نجاحه في مسلسل المشوار

ترشيحاتنا

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ملك الأردن يدين الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء ويؤكد تضامنه مع مصر

الرئيس السيسي يتلقى التعازي من العاهل الأردني في شهداء القوات المسلحة

طارق شوقي يلتقي مدير التعليم بالبنك الدولي لمناقشة إنجازات النهوض بالمنظومة

الأهلي يهزم الزمالك 32-31 ويتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

فيديو

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

اﻟﻤﺰﻳﺪ