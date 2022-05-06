لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حصل موقع صدي البلد علي اول صور التي سجلت لحظة سقوط أب ونجله من شقتهما بالطابق العاشر هربا من حريق في شقتهما بحي الواحة بمدينة نصر .

وكان حي الواحة بمدينة نصر قد شهد واقعة مؤسفة عندما اشتعلت النيران في شقة بالطابق العاشر فقام أب ونجله بالهرب من النيران من شبابيك المنزل ليلقي مصرعهما بعد ان اختل توازنهما.

بينما لقيت شقيقته مصرعها ايضا نتيجة اختناقها من الدخان الكثيف.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في شقة بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر وسقوط شخص وطفل.

علي الفور وجه اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة بسرعة انتقال أجهزة الأمن وقوات الاطفاء الي مكان البلاغ وتم العثور علي جثة آب ٥٤ سنة و طفل ٤ سنوات.

وفي أثناء القيام بعمليات الإطفاء تم العثور علي جثة طفلة ٥ سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف تم وضع الجثث الثلاثة بالمشرحه تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي الحريق قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة.

تم تحرير محضر واستعلجت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وكلفت المعمل الجنائي بالانتقال لكشف سبب الحريق واعداد تقرير مفصل بالحادث بعد المعاينه.

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