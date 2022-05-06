سقوط أب ونجله من الطابق العاشر ومصرع طفلته في حريق بمدينة نصر

هربا من النيران..

شهد حي الواحة بمدينة نصر واقعة مؤسفة عندما اشتعلت النيران في شقة بالطابق العاشر، فقام طفل بالهرب من النيران من شرفة المنزل وأثناء ذلك حاول الأب إنقاذه إلا أنهما سقطا من الطابق العاشر بعد أن اختل توازنهما بينما لقيت شقيقته مصرعها أيضا نتيجة اختناقها من الدخان الكثيف.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في شقة بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر وسقوط شخص وطفله.

علي الفور وجه اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة بسرعة انتقال أجهزة الأمن وقوات الإطفاء إلي مكان البلاغ وتم العثور علي جثة اب ٥٤ سنة و طفلة ٤ سنوات.

وفي أثناء القيام بعمليات الإطفاء تم العثور علي جثة طفلة ٥ سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف تم وضع الجثث الثلاثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي الحريق قبل ان تمتد لباقي الشقق المجاورة.

تم تحرير محضر واستعلجت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وكلفت المعمل الجنائي بالانتقال لكشف سبب الحريق واعداد تقرير مفصل بالحادث بعد المعاينة.

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