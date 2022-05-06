إخماد حريق شب بمقلب للقمامة بمنطقة الورش بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في اخماد حريق هائل شب بمقلب للقمامة، بجوار شريط السكك الحديدية بمنطقة الورش بحي العجيزي بطنطا، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، بتلقي بلاغ من النجدة باندلاع حريق بمقلب للقمامة عشوائي بجوار خطوط السكك الحديدية عند منطقة الورش بحي العجيزي بطنطا، وتصاعد ألسنة اللهب والأدخنة بشكل كثيف.

وتبين أن الحريق شب في كمية من البوص والمخلفات التي يلقيها الأهالي في مقلب القمامة الشعوائي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق بعد تصاعد الأدخنة الكثيفة إلى المساكن المجاورة للسكك الحديدية، وتم إجراء عمليات التبريد، وإخماد النيران.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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