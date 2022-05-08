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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فؤاد يشعل حماس الجمهور بكمننا وكداب

محمد فؤاد
محمد فؤاد

تصدر الفنان محمد فؤاد جوجل نيوز بعد ان حفلته التى اشعل فيها حماس جمهوره فى اخر سهرات عيد الفطر المبارك. 

وكان اختتم النجم محمد فؤاد سهرات عيد الفطر بحفل ضخم داخل أحد الأندية الرياضية بالمعادي بحضور جماهيري ضخم من مختلف الأعمار.

حضر فؤش بصحبة مصطفي بدوي مدير أعماله وشقيقه ابراهيم فؤاد وكان في استقبالهم منظم الحفل ال dj العالمي ياسر الحريري وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا  أغنية "بين إيديك" تعالت هتافات وصيحات الاعجاب بعدها حرص على تهنئة الجمهور بعيد الفطر المبارك.

وواصل فؤاد الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين منها كداب و كمننا والليل الهادى وابن بلد .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين في ختام الحفل وجه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاحه ومنظمه ياسر الحريري.

محمد فؤاد أخبار محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد أعمال محمد فؤاد Arts Entertainment

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