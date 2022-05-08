مفاجأة لـ بوتين في يوم النصر.. مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشريحة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على موسكو الأسبوع الجاري، حيث يستعد الغرب لتصعيد محتمل للصراع من الزعيم الروسي الذي لا يمكن التنبؤ به يوم الاثنين.

وجاء أحدث عرض للدعم العسكري للرئيس الأمريكي قبل أيام فقط من الذكرى السنوية 9 مايو لروسيا لهزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية. إنه حدث هام يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاحتفال به باستعراض عسكري باهظ في شوارع موسكو - وربما إعلان حرب رسميًا ضد أوكرانيا.

ويعتقد العديد من المحللين أن بوتين كان يأمل في استغلال يوم النصر لإعلان نصر عسكري في الصراع، ولكن بعد عشرة أسابيع من الغزو ، فشلت موسكو في احتلال كييف وتحقق تقدمًا هائلاً في منطقة دونباس الشرقية.

وبدلاً من ذلك، يعتقد الخبراء والمسؤولون الغربيون الآن أن بوتين قد يحتفل بالعطلة بإعلان نصر أكثر محدودية في مدينة ماريوبول الجنوبية؛ التي تعرضت لقصف من الضربات الجوية الروسية لأسابيع ، وفي دونباس ، التي غزتها روسيا لأول مرة في عام 2014.

وركزت موسكو معظم قواتها في الأسابيع الأخيرة.

ويعد الاستيلاء على ماريوبول أمرًا أساسيًا لإنشاء جسر بري يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ولكن ما يلوح في الأفق مع حلول العطلة هو الخوف من أن يستغل بوتين اليوم لمضاعفة الغزو والإعلان عن تعبئة واسعة النطاق أو استدعاء جنود الاحتياط لتجديد قواته المستنزفة في أوكرانيا.

وبالفعل، ورد أن روسيا كثفت هجومها في شرق أوكرانيا قبل يوم النصر.

وقال ميك مولروي، مسؤول كبير سابق في البنتاجون وضابط متقاعد من القوات شبه العسكرية في وكالة المخابرات المركزية ومشاة البحرية الأمريكية: 'أعتقد أنه سيضطر إلى إعلان الحرب حتى يتمكن من استدعاء الاحتياط والمزيد من المجندين'.

وأضاف 'إذا لم يفعل ذلك فقد يشير ذلك إلى أنه يعلم أنه لا يستطيع الفوز. إذا فعل ، فقد يزداد الأمر سوءًا '.

وقبل العطلة، وافق بايدن يوم الجمعة على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 150 مليون دولار ، والتي ستوفر ذخائر مدفعية ورادارات ومعدات أخرى مهمة لأوكرانيا.

وقال بايدن يوم الجمعة "اليوم، تواصل الولايات المتحدة دعمنا القوي للشعب الأوكراني الشجاع وهو يدافع عن بلاده ضد العدوان الروسي المستمر'.

وفي علامة أخرى على التزامه تجاه كييف، التقى بايدن تقريبًا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء مجموعة السبع الآخرين صباح الأحد، لتنسيق جولة أخرى من العقوبات على الكيانات الروسية.

ويوم الأحد، أعلنت الإدارة الامريكية أنها ستفرض قيودًا على التأشيرات على ما يزيد عن 2600 مسؤول عسكري روسي وبيلاروسي و 35 مديرًا تنفيذيًا مصرفيًا ؛ حظر الدعم الفني للشركات الأمريكية وحظر الإعلان على محطات التلفزيون الرئيسية الثلاث في البلاد ؛ وحظر تقديم خدمات الاستشارات المحاسبية والإدارية للشركات الروسية.

وتشمل الإجراءات الإضافية المزيد من ضوابط التصدير والعقوبات لتقويض جهود الحرب الروسية ، وفرض قيود على مجموعة واسعة من المنتجات التجارية مثل المحركات الصناعية، والمحركات ، والجرافات.

وقال مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية: 'ستحد هذه الضوابط الجديدة من وصول روسيا إلى المكونات التي تحتاجها لتجديد وإعادة تكوين قدراتها العسكرية'.

ويستعد المسؤولون الغربيون لإعلان حرب رسمي محتمل منذ أكثر من أسبوع.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أواخر الشهر الماضي إنه يتوقع من بوتين أن يعلن في 9 مايو أننا 'الآن في حرب مع النازيين في العالم' ، في إشارة إلى مزاعم الرئيس الروسي بأنه أمر بالغزو لإزالة النازية من أوكرانيا.

وأضاف والاس لمحطة إذاعية بريطانية 'أعتقد أنه سيحاول الابتعاد عن' عمليته الخاصة '. 'كان يتدحرج في الملعب، ويمهد الطريق للقول ،' انظر ، هذه الآن حرب ضد النازيين ، وما أحتاجه هو المزيد من الناس، أحتاج إلى المزيد من علف المدافع الروسي '.

وبدلاً من ذلك ، يمكن لبوتين أن يختار 'تصعيدًا أفقيًا' لصرف انتباه الغرب وأوكرانيا عن القتال الرئيسي والضغط على الناتو ، كما قال اللفتنانت جنرال المتقاعد بن هودجز. وقال هودجز إن هذا قد يكون ضربة ضد مركز لوجستي في إحدى دول الناتو ، أو تهديدًا بضربة نووية داخل أوكرانيا ، أو عرضًا لقدرة نووية في منطقة معزولة.

ومع ذلك ، أعرب هودجز عن شكوكه في أن تتمكن روسيا من تعبئة 'كمية كبيرة' من الاحتياطيات الروسية بنجاح.

وقال هودجز: 'إن القيام بذلك من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية في الواقع، ويظهر عمق الفساد داخل وزارة الدفاع بالإضافة إلى سنوات من الإهمال.. وسيشكل مشكلة للحكومة مع سكانها'. 'لماذا من الضروري، في هذه العملية الفنية الخاصة، تعبئة الاحتياطيات الآن؟'.