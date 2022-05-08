محسن رمضان: السوبر الإفريقي بداية للفوز بكل البطولات

اكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي جاء في توقيت مناسب للغاية، ويمنحنا دوافع كبيرة للمنافسة على المزيد من البطولات.

وقال إن فريق «رجال يد الأهلي» كان لديه إصرار كبير على التتويج باللقب، والجهاز الفني كان حريصًا على تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمنافسة على السوبر الإفريقي.

وأضاف أن السوبر الإفريقي بداية لتحقيق المزيد من الانتصارات والفوز بكل البطولات التي يشارك بها «رجال يد الأهلي»، بداية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تنطلق في النيجر خلال الساعات المقبلة.