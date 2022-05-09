سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 9 مايو 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.43جنيه للشراء و 18.55جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( مصرف أبوظبى الاسلامي،الأهلى المتحد) 18.48جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية 18.46جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.45جنيه للشراء و 18.51جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 18.45جنيه للشراء و 18.55جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،فيصل الإسلامى ) نحو 18.45جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،كريدى اجريكول،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،العقارى المصري العربي،المصرف المتحد ) نحو 18.43جنيه للشراء و 18.53جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.48 جنيه للشراء.

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي أسعار الفائدة بنسبة 1% واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.47جنيه.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.