لتأمين رحلة النساء.. ناسا ترسل دميتين إلى القمر

أطلقت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء تجربة غريبة، حيث ستقوم بإرسال دميتين بلاستيكيتين إلى القمر لاختبار تأثير الإشعاع الفضائي على رائدات الفضاء.



ستسافر العارضتان ، هيلجا وزوهار ، حول القمر لمدة ستة أسابيع تقريبًا على متن مكوك "أرتميس 1"، وسيتم استخدامها لاختبار آثار الإشعاع الفضائي على الإناث البالغات قبل مهمة إرسال النساء إلى القمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في حين أن المهمة مصممة لتمكين النساء في نهاية المطاف من السفر إلى القمر في عام 2025 ، فإن هذا يعني أيضًا أن العارضات تصل إلى أقرب جيراننا قبل أن تصل المرأة الفعلية، وهو ما قد لا يمثل انتصارًا للنسوية.

تم تصميم هيلجا وزوهار لتقليد أجساد النساء ، وسيتم تغطيتها بحوالي 10000 جهاز استشعار خاص، وستجمع هذه البيانات حول تأثيرات الإشعاع الفضائي وتستخدم للحفاظ على سلامة رائدات الفضاء في مهمات القمر اللاحقة. سترتدي إحدى العارضات سترة واقية من الإشعاع لاختبار مدى فعاليتها.

لن يتمكن الجذع من المشي على القمر ، ولكن بدلاً من ذلك سيتم إجباره على البقاء على متن مكوك "أرتميس 1"، وقد تم تبرير المهمة بناءً على الأبحاث التي تشير إلى أن التعرض للإشعاع من المرجح أن يتسبب في الإصابة بالسرطان والعقم عند النساء.

ستعلم النتائج مهمة Artemis 2 التابعة لناسا حول القمر في عام 2024 ، يليها هبوط فعلي على القمر بحلول عام 2025، وقالت ناسا في بيان: 'رواد الفضاء على محطة الفضاء يتعرضون لمستويات إشعاع تزيد بنحو 50 مرة عن تلك التي يعاني منها الناس على الأرض.

وأضاف البيان:"بعيدًا عن المجال المغناطيسي للأرض وفي الفضاء بين الكواكب ، يمكن أن يكون مستوى التعرض للإشعاع أثناء بعثات الاستكشاف أعلى بكثير - ما يصل إلى 150 ضعفًا، ويمكن أن يعاني البشر الذين يتعرضون لكميات كبيرة من الإشعاع من مشاكل صحية حادة ومزمنة تتراوح من المرض الإشعاعي الفوري إلى الإصابة بالسرطان في المستقبل"، ولم تؤكد ناسا بعد متى سيشرع هيلجا وزوهار في رحلتهما إلى القمر.

