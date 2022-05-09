تحت بير السلم.. الداخلة تضبط شبكة غير مشروعة لتوزيع الإنترنت في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط شخصين لإنشائهم وإدارتهم شبكة غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية في الجيزة، مفادها قيام شخصين بإنشاء وإدارة فرعين لشبكة غير مشروعة لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهداف المذكوران بمقر فرعى الشبكة وضبطهما.

وعُثر بالمقرين على عدد كبير من الأجهزة والمعدات والأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهما غير المشروع، وعدد 5 أجهزة لاب توب، وعدد 4 شاشات كمبيوتر، ومجموعة من الوصلات الكهربائية.

بمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء الشبكتين وتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهريا.