عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تنفي إسناد إدارة مسجد الحسين لأي جهة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نفي القطاع الديني بالأوقاف ما تردد عن  إسناد إدارة مسجد مولانا الإمام الحسين ( رضي الله عنه)إلى أي جهة ، وأن مؤسسة" مساجد" تتعاون مع الوزارة في إطار البروتوكول الموقع بينهما في عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد في حين تظل إدارة جميع الشئون الدعوية كاملة و كذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف  مع شكرنا لمؤسسة مساجد على ما تقدمه من جهد مشكور ومقدر في خدمة المسجد تحت إشراف وزارة الأوقاف ومن مساهمة في تطويره علما بأن جميع عمليات التطوير تمت بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال التنسيق بينها وبين وزارة الأوقاف وأن وزارة الأوقاف هي الجهة الرئيسية في عملية التطوير و مؤسسة مساجد شريك مساهم في هذا التطوير من خلال البروتوكول الموقع بينها وبين الوزارة في هذا الشأن . 
 

وأهابت وزارة الأوقاف بجميع الإعلاميين تحري الدقة في الأخبار والتركيز على ما تم من تطوير غير مسبوق للمسجد ، وعدم الاعتداد بأية أخبار دون الرجوع إلى رئيس القطاع الديني ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة أو صادرا رسميا عنها أو على لسان المتحدث الرسمي لها .


وتؤكد الوزارة على انفتاحها الكبير على مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الجادة للإسهام في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتطويرها وصيانتها مع قصر جميع الأعمال والأنشطة الدعوية و تحديد نظام وآليات العمل بالمساجد على وزارة الأوقاف دون سواها .

الأوقاف مسجد الحسين وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

ترشيحاتنا

دعاء المعجزات للنجاح.. 7 كلمات لا ترد قبل الفجر كررها بيقين

لتأمين رحلة النساء.. ناسا ترسل دميتين إلى القمر

فرح الديباني تكشف كواليس تقبيل ماكرون يدها

فرح الديباني: أعمل في باريس منذ 6 سنوات وفخورة بلقاء ماكرون

محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بعد الإفراج عنهم| فيديو وصور

أمير مرتضى : تواصلت مع وكيلة موسيماني وسنضم رمضان صبحي فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ