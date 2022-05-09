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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احذروا.. ضبط 1200 كيس مكرونة مجهول المصدر في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم ضبط 50 كرتونة مكرونة الأصيل، بكل كرتونة 24 كيس مكرونة، بإجمالي 1200 كيس مكرونة مجهول المصدر، دون فواتير وغير مدون عليه أية بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط وحدة التموين بمديرية أمن المحافظة، مفادها تمكنهم من ضبط 50 كرتونة مكرونة الأصيل، بكل كرتونة 24 كيس مكرونة، بإجمالي 1200 كيس مكرونة مجهول المصدر.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج التموين حملة مكرونة كيس

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