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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخزون ذخيرة كاف.. روسيا تطور صواريخ من جيل جديد تفوق سرعة الصوت

علم روسيا
علم روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم، الاثنين، إن موسكو تطور صواريخ من جيل جديد تفوق سرعتها سرعة الصوت لشن ضربات جوية وبرية وبحرية.

وحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، أوضح بوريسوف، أن روسيا لديها روسيا مخزون كاف من الصواريخ والذخيرة عالية الدقة لإتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه روسيا للاحتفال، اليوم الاثنين، بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية، والذي يعد يومًا كبيرًا ومناسبة وطنية مهمة، لكنه يكتسب هذا العام أهمية خاصة لموسكو وذلك مع غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فيما يعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعتزم إعلان الحرب رسميًا على أوكرانيا والتعبئة العامة في هذا الاحتفال.

وكان الكرملين، نفى الأنباء التي تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إعلان الحرب رسميًا على أوكرانيا والتعبئة العامة يوم 9 مايو، خلال احتفال موسكو بـ"عيد النصر" وذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لا توجد فرصة لذلك.. كلام فارغ".
 

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