عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ألعاب أطفال ومشايات .. محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير مصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير كورنيش مصيف بلطيم، وإنشاء مشايات وأدشاش ومناطق ألعاب أطفال وخدمات تجارية بشكل حضاري، وصيانة دورات المياه العامة.
 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام للمحافظة، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعادل البزاوي، مدير الشؤون القانونية، وأيسر بكير الشئون المالية، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة ولاء المزين، مدير التنسيق الحضاري، والمهندس بهجت البنا، مدير متابعة تنفيذ المشروعات، وممثلي الخدمة الوطنية.
 

حياة كريمة.. صرف علاج مجاني لـ 1734 مواطنا في كفر الشيخ| صور

قطاع الدراسات الصيدلية بـ «الأعلى للجامعات» يشيد بـ «صيدلة كفر الشيخ».. صور

ووجه المحافظ بالمعاينة على الطبيعة بالتنسيق بين مدينة مصيف بلطيم والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتحديد الاحتياجات تمهيدا لإعداد المقايسات اللازمة لأعمال التطوير بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية.

IMG-20220509-WA0018
IMG-20220509-WA0018
IMG-20220509-WA0016
IMG-20220509-WA0016
IMG-20220509-WA0017
IMG-20220509-WA0017
حياة كريمة محافظ كفر الشيخ المشروعات كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة فوة يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع.. صور

حياة كريمة.. صرف علاج مجاني لـ 1734 مواطنا في كفر الشيخ| صور

قطاع الدراسات الصيدلية بـ «الأعلى للجامعات» يشيد بـ «صيدلة كفر الشيخ».. صور

مصطفى غازي رئيساً لحي غرب.. حركة تنقلات محدودة في الوحدات المحلية بكفرالشيخ

نادي قضاة البحيرة ينعى شهداء الوطن: الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين

الذهب الأصفر يلمع.. محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان عمليات حصاد وتوريد القمح |صور

مراكز شباب مطوبس بكفرالشيخ تستقبل القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

ممثلاً لمصر.. انتخاب النائب السعيد عمارة أمين سر اتحاد البرلمانيين الكشفيين العرب|صور

ترشيحاتنا

لجنة العفو الرئاسي: إعداد قائمة من 900 شخص ورفعها للرئيس

يسبب الوفاة.. جمال شعبان يحذر من تناول المضاد الحيوي الكيفالسيورينز

فوج الخالدين وحكاية يوم النصر..هل أخطأت أوروبا بحق روسيا بعد حمايتها من خطر النازية قبل 75 عاما؟

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

زلزال 8 ريختر يضرب تايوان وتحذيرات من تسونامي

حدادا على الشهداء.. مذيعات القنوات الفضائية يظهرن بملابس سوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

تحذير منظمة الغذاء.. ارتفاع أسعار ونقص الحبوب والقمح عالميا

لخصت كل شيء .. بماذا دعت السيدة زينب عندما جاءت مصر ؟

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ