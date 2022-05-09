ألعاب أطفال ومشايات .. محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير مصيف بلطيم

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير كورنيش مصيف بلطيم، وإنشاء مشايات وأدشاش ومناطق ألعاب أطفال وخدمات تجارية بشكل حضاري، وصيانة دورات المياه العامة.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام للمحافظة، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعادل البزاوي، مدير الشؤون القانونية، وأيسر بكير الشئون المالية، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة ولاء المزين، مدير التنسيق الحضاري، والمهندس بهجت البنا، مدير متابعة تنفيذ المشروعات، وممثلي الخدمة الوطنية.



ووجه المحافظ بالمعاينة على الطبيعة بالتنسيق بين مدينة مصيف بلطيم والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتحديد الاحتياجات تمهيدا لإعداد المقايسات اللازمة لأعمال التطوير بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية.

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