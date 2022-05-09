عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال 8 ريختر يضرب تايوان وتحذيرات من تسونامي

زلزال يضرب تايوان
زلزال يضرب تايوان

ضرب زلزال بلغت قوته 8.0 درجة على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان؛ وسط تحذيرات من تسونامي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، وقع الزلزال على بعد حوالي 20 كيلومترا من جزيرة تايوان، واهتزت المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه عاصمة تايوان، دون أن ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار.

وقال مكتب الأرصاد إن الزلزال كان على عمق 27.5 كيلومتر وكان مركزه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، في منتصف المسافة تقريبا بين ساحل مقاطعة هوالين وجزيرة يوناجوني بجنوب اليابان.

وأضاف أن السكان شعروا بالزلزال في أنحاء تايوان.

وجاء في التحذير الذي وصل للناس عبر تطبيق "NERV Disaster Prevention": "هذا تحذير مبكر بزلزال. لم يتبق سوى وقت قصير قبل أن تأتي هزة قوية. يرجى التحقق من الجدول الزمني بعد التأكد من السلامة. احذر من الأشياء التي تقع من أعلى أو تسقط".

وأضاف التحذير: "احذروا من موجات المد بالقرب من الساحل المتمايل ومصب النهر فقط تحسبا".

وقال الخبراء إن السكان في ياياما مياكوجيما يتوقعون أن يشعروا بـ "اهتزاز قوي للغاية". وأضافوا أن هناك "خطر حدوث تسونامي".

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن زلزال في تايوان إنذار تسونامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

موضوعات متعلقة

تحروا الدقة.. رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلزال اليوم بمنطقة التجمع

أحكام العدة بعد وفاة الزوج .. الضوابط الشرعية

زلزال قوي يضرب جزر ماديرا في البرتغال

زلزال قوي يضرب شمال إسرائيل .. تفاصيل

دعاء الأيام البيض .. يغفر الذنوب ويزيد الرزق ويفك الكرب

أحب الكلام إلى الله .. 4 كلمات رددها الآن ولن يضرك شيء

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال عنيف يهز جورجيا

زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب شرم الشيخ ولا إصابات

ترشيحاتنا

لجنة العفو الرئاسي: إعداد قائمة من 900 شخص ورفعها للرئيس

يسبب الوفاة.. جمال شعبان يحذر من تناول المضاد الحيوي الكيفالسيورينز

فوج الخالدين وحكاية يوم النصر..هل أخطأت أوروبا بحق روسيا بعد حمايتها من خطر النازية قبل 75 عاما؟

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

زلزال 8 ريختر يضرب تايوان وتحذيرات من تسونامي

حدادا على الشهداء.. مذيعات القنوات الفضائية يظهرن بملابس سوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

تحذير منظمة الغذاء.. ارتفاع أسعار ونقص الحبوب والقمح عالميا

لخصت كل شيء .. بماذا دعت السيدة زينب عندما جاءت مصر ؟

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ