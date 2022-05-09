عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 11171 نقطة وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1885 نقطة.

txt

تنمية المشروعات: التعاقد من منصات عالمية لتسويق المنتجات المحلية

txt

ارتفاع الأجور إلى 236.1 مليار جنيه يوليو - فبراير 2021 - 2022

كانت البورصة المصرية، اختمت تعاملات امس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.476 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13613 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2862 نقطة.


 

مؤشرات البورصة البورصة المصرية مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية مؤشر البورصة الرئيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق

التموين: التجارة الداخلية تساهم بـ1.4 تريليون جنيه من الناتج المحلي بنسبة 21%

التموين: إتاحة خدمة الإطلاع على العلامات التجارية إليكترونيا قبل تسجيل الجديدة

ترشيحاتنا

لجنة العفو الرئاسي: إعداد قائمة من 900 شخص ورفعها للرئيس

يسبب الوفاة.. جمال شعبان يحذر من تناول المضاد الحيوي الكيفالسيورينز

فوج الخالدين وحكاية يوم النصر..هل أخطأت أوروبا بحق روسيا بعد حمايتها من خطر النازية قبل 75 عاما؟

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

زلزال 8 ريختر يضرب تايوان وتحذيرات من تسونامي

حدادا على الشهداء.. مذيعات القنوات الفضائية يظهرن بملابس سوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

تحذير منظمة الغذاء.. ارتفاع أسعار ونقص الحبوب والقمح عالميا

لخصت كل شيء .. بماذا دعت السيدة زينب عندما جاءت مصر ؟

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ