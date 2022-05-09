ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 11171 نقطة وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1885 نقطة.

كانت البورصة المصرية، اختمت تعاملات امس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.476 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13613 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2862 نقطة.



