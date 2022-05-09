أبرزها علاج الشيب وتساقط الشعر.. فوائد غير متوقعة للفوليك أسيد

الفوليك اسيد له فوائد غير متوقع للشعر، حيث أن حمض الفوليك عنصر غذائي مهم للغاية ، خاصة لشعرك.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لحمض الفوليك في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، نظرًا لأن خلايا الدم الحمراء تساعد في نقل الفيتامينات الأساسية والمغذيات والأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك فروة الرأس ، فإن حمض الفوليك مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بحل عدد كبير من مشاكل الشعر.

فوائد حمض الفوليك للشعر مع الشامبو

أن فوائد حمض الفوليك للشعر مع الشامبو يساعد على نمو الشعر وحجمه، وذلك نظرًا لأن حمض الفوليك يساعد في زيادة خلايا الدم الحمراء في الجسم ، فيمكنه تسريع عملية انقسام الخلايا ، مما يعزز نمو الشعر الصحي واللامع. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد حمض الفوليك أيضًا في تقرن الشعر ، مما يعني ببساطة أنه يساعد بصيلاتك على إنتاج كميات أكبر من الكيراتين ، لتقوية الشعر وبالتالي تعزيز النمو.

فوائد الفوليك اسيد للشعر

2. يمنع ظهور الشيب المبكر

فائدة أخرى لحمض الفوليك للشعر مع الشامبو هي قدرته على إبقاء خلايا الدم الحمراء في الجسم طبيعية ومستقرة.

وبمجرد أن يكون هناك نقص في حمض الفوليك في جسمك ، يمكن أن يكون هناك إفراط في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، مما قد يؤدي إلى فقدان صبغة الشعر ، مما يؤدي إلى الشيب المبكر .

الفوليك لعلاج الشيب المبكر

يعزز اللمعان

يحتوي جسمك على ما يكفي من حمض الفوليك ، فإنه يقوم بعمل أفضل في توزيع جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية والأكسجين الأساسية في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك شعرك.

وعندما يحصل شعرك على العناصر الغذائية الكافية ويتمتع بدورة دموية أفضل ، يبدأ تلقائيًا في الظهور بمظهر أكثر صحة ويصبح لمعانًا لا لبس فيه.

ويساعد حمض الفوليك في انقسام الخلايا ، وهو أمر مهم للغاية في منع تساقط الشعر وتحسين صحة شعرك. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا الانقسام الخلوي ، إلى جانب التوزيع الأفضل للعناصر الغذائية والأكسجين في فروة رأسك ، في نمو شعرك بشكل أكثر كثافة وصحة.

الفوليك اسيد يعزز لمعان الشعر



متى يبان مفعول حمض الفوليك للشعر

تطرح الكثير من الفتيات الأسئلة عن حمض الفوليك للشعر، وأبزر هذه الأسئلة متى يبان مفعول حمض الفوليك للشعر، وهنا الإجابة لن تكون دقيقة أو مناسبة للجميع ، حيث أن أي روتين علاجي يختلف من شخص لآخر علي حسب حالة الشعر، وطرق الاستخدام الصحيح والمواظبة والانتظام في العلاج ولكن النتيجة قد تكون ملحوظة من أول أسبوع للاستعمال، حيث أن الشعر قد تظهر عليه علامات التحسن بشكل أسرع من علاج البشرة، ولذلك فعليكي أن تهتمي بالعلاج والأنظمة الصحية والغذائية، التي تساعد علي تحسن الشعر وتحقيق مفعول حمض الفوليك للشعر بشكل أسرع .



طريقة استخدام حمض الفوليك للشعر

يساعد حمض الفوليك في انقسام الخلايا ، وهو أمر مهم للغاية في منع تساقط الشعر وتحسين صحة شعرك بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا الانقسام الخلوي ، إلى جانب التوزيع الأفضل للعناصر الغذائية والأكسجين في فروة رأسك ، في نمو شعرك بشكل أكثر كثافة وصحة.

ونظرا لأن حمض الفوليك عنصر غذائي مهم للحصول على شعر طويل وصحي ولامع ، فهناك العديد من المصادر التي يمكنك من خلالها تلبية الكميات المطلوبة. من المصادر النباتية والحيوانية التي تحدث بشكل طبيعي إلى المكملات الغذائية ، يمكنك تلبية متطلباتك اليومية من حمض الفوليك من خلال أي من الطرق الثلاث التالية:

1. المكملات

هناك الكثير من مكملات الفيتامينات المتوفرة في السوق والتي تحتوي على حمض الفوليك، أي مكمل يحتوي على فيتامين ب المركب سيحتوي على الكمية المطلوبة من حمض الفوليك ويمكن تناوله بعد التحدث إلى طبيبك.

2. النظام الغذائي -

يوجد حمض الفوليك أيضًا في الكثير من مصادر الغذاء ، وخاصة الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل البروكلي ، والسبانخ ، والفاصوليا ، والبازلاء الخضراء ، والكزبرة ، إلخ.

3. الحفاظ على مستويات التوتر -

الإجهاد هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف الشعر التالف وتساقط الشعر. ينتج الإجهاد الكورتيزول ، والذي يمكن أن يمنع جسمك من توصيل العناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك حمض الفوليك ، إلى فروة رأسك ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى تساقط الشعر وترققه وشيبه المبكر

ويساعد حمض الفوليك في انقسام الخلايا ، وهو أمر مهم للغاية في منع تساقط الشعر وتحسين صحة شعرك، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا الانقسام الخلوي ، إلى جانب التوزيع الأفضل للعناصر الغذائية والأكسجين في فروة رأسك ، في نمو شعرك بشكل أكثر كثافة وصحة.

فوليك اسيد



طريقة استخدام حمض الفوليك للشعر مع الشامبو

تعد طريقة استخدام حمض الفوليك للشعر مع الشامبو لا تحتاج الي مجهود كبير أو طرق مختلفة، فإن الطريقة الوحيدة التي يتم استخدام بها حمض الفوليك للشعر مع الشامبو هي طحن أقراص الفوليك اسيد جيدا وتخفيفها ببعض الماء ثم وضعها بالشامبو والتقليب جيدا وتطبيقها عند غسل الشعر بالشامبو وغسل فروة الشعر بالشامبو والفوليك اسيد جيدا ، مع الانتظام بروتين العناية والاهتمام بالنظام الغذائي الذي يساعد علي نتيجة اسرع مع استخدام حمض الفوليك للشعر مع الشامبو.

وفقا للخبراء ، فإن الاحتياج اليومي من حمض الفوليك لدى البالغين من الرجال والنساء هو 400 ميكروغرام.

من المهم ألا تستهلك أكثر من هذه الكمية حيث يمكن أن يكون لها آثار جانبية مختلفة مثل الصداع وتهيج الجلد وتقلب المزاج والتعب وحتى ترقق الشعر.



سعر فوليك أسيد للشعر

يعد الفوليك اسيد من المكملات المهمة كما أنه من ارخص الفيتامينات والمكملات حيث أن سعر فوليك اسيد للشعر لا يتعدي عشرون جنيه ولكنه مفيد للشعر بشكل غير متوقع وقد يختلف سعر فوليك اسيد من شركة الي اخري حيث توجد العديد من الشركات المصنعة كما يوجد بعض الأنواع التي يتم استيرادها من الخارج لذلك فقد نجد تفاوت في سعر فوليك أسيد للشعر.