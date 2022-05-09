الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا.. وعودة الطقس المعتدل لنهاية الأسبوع

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غد الثلاثاء، عودة انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد الارتفاع المؤقت الذي تشهده البلاد على مدار ساعات الطقس اليوم، لتكون الأجواء شديدة الحرارة نهارا بكافة الأنحاء معتدلة خلال ساعات الليل.

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس، سوف تشهد الانخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الطقس غدا الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري ، تحديدا يوم الجمعة القادمة.

وتكون حالة الطقس، المتوقعة نهارا اعتبارا من الغد وحتى نهاية الأسبوع، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

بينما تظل حالة الطقس، خلال ساعات الليل، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، من الطقس غدا الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة، يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة من حالة الطقس غدا، حتى نهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 30 لـ 32 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين26 لـ 25 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 33 لـ 36 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 لـ 38 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 لـ 42 درجة

