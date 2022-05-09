الإسماعيلي يلعب أمام دمياط وديا استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام دمياط، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا.



ويلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، 15 مايو الجاري، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري، من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكانت لجنة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمي، بسبب مشاركة الفريق الأحمر فى البطولة الافريقية.



ويسعي الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، فى الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين من خلال الاطمئنان على أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا فى مباراة المصري الأخيرة، ومنحهم حساسية اللقاءات تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.



يذكر أن الإسماعيلي استعاد انتصاراته المحلية بعد الفوز على النادي البورسعيدي مساء الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



