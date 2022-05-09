وجه دموي | رشق السفير الروسي بـ بولندا وزوجته بالطلاء الأحمر ..شاهد

لم يتمكن السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف، اليوم، الاثنين، باستكمال مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجنود السوفييت في وارسو، وذلك بعد الاعتداء عليه ومسؤولين خلال هذه الفعالية.

وحسب "روسيا اليوم"، رشق متظاهرون السفير الروسي وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له بالطلاء الأحمر ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من النصب التذكاري.

وعلى الفور، وصل رجال الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادث في غضون دقائق، وفرضوا طوقا أمنيا حول الدبلوماسيين ورافقوهم إلى سياراتهم.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هذا الاعتداء، قائلة إن "مناصري النازية الجديدة كشفوا عن وجههم مرة أخرى وهذا وجه دموي".

وأضافت زاخاروفا: "هدم النصب التذكارية لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطيل مراسم وضع الزهور في يوم مقدس لكل شخص محترم، كل هذا يثبت أمرا بديهيا - لقد اتخذ الغرب مسارا لإعادة بعث الفاشية".

ولفتت: "لكن لا يمكن تخويفنا. من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا لما يرونه في المرآة".