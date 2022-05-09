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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميًا .. اختصاص الرقابة على الصادرات بإصدار شهادات البيع الحر للمنتجات

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات.

 ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على ان يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والاجراءات والقواعد المنفذة لاحكام هذا القرار.

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واوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه او تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.

وفي سياق متصل وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.

جدير بالذكر ان الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لاتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار ، والالات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط او موافقة الاستثمار او اي مستند دال علي ترخيص نشاط.

البنك المركزي الاتحاد الأوروبي صادرات وزيرة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الصادرات والواردات وزيرة التجارة التجارة والصناعة الرقابة على الصادرات المنتجات الغذائية الإستيراد والتصدير الهيئة العامة للرقابة

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