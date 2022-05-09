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صداع وإرهاق أبرز أعراضه.. جدري القرود مرض جديد يهدد العالم| فيديو

جدري القرود .. مرض
جدري القرود .. مرض جديد يهدد العالم .. فيديو

أعلنت بريطانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بـ جدري القرود في البلاد، والتي قد تكون خطيرة إذا انتقلت إلى أشخاص آخرين، وجار البحث عن المخالطين.

وصرحت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أن عدوى جدري القرود التي يحتمل أن تكون خطيرة تم اكتشافها لدى شخص التقط المرض بعد زيارة إلى نيجيريا.

أعراض الإصابة بـ جدري القرود

• الحمى
• الصداع
• آلام العضلات
• آلام الظهر
• تضخم الغدد الليمفاوية
• القشعريرة
• والإرهاق.

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي أيضًا، ويبدأ عادةً على الوجه قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفي النهاية يشكل جربًا يسقط الجلد الميت.

وينتج عن جدري القرود مرضًا مشابهًا لمرض الجدري ولكن معدل الوفيات به أقل.

وهو قادر على الانتقال من الحيوانات إلى البشر ومن المعروف أنه موجود في مجموعات الرئيسيات، خاصة في وسط وغرب إفريقيا.

وتم تسجيل الحالة الأولى في المملكة المتحدة في عام 2018 وتم ربطها مرة أخرى بالسفر إلى نيجيريا.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو …

 

جدري القرود

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