اوعى تبيع.. رابطة تجار السيارات تقدم نصائح ذهبية للمواطنين "فيديوجراف"

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأزمة العالمية الآن لازالت منعكسة على سوق السيارات وهي مرحلة استثنائية في العالم أجمع وليس مصر فقط.

أسعار السيارات

وأضاف "أبو المجد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON في معرض حديثه عن أسواق السيارات ومدى تأثرها بأزمة حرب روسيا وأوكرانيا، أن هذا موجود في العالم، والتقارير الدولية تتحدث عن تلك الأزمة وليست قاصرة على السوق المحلي كما يروج البعض.

وللمزيد حول سعر السيارات وعلاقته بالأزمات الدائرة في أوروبا ونصائح رابطة تجار السيارات للمواطنين شاهد الفيديوجراف التالي: