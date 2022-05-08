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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

حكم تحديد جنس المولود
حكم تحديد جنس المولود

رد الدكتور  مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف على  سؤال على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول تحديد نوع الجنين قائلا: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } [ الشورى 49-50].

حكم تحديد نوع الجنين

وأضاف مبروك عطية : حرام تحديد نوع الجنين وميغركش كلام اللى بيقولوا حرص على المصلحة والأخذ بالسبب ده كلام كله ملهوش لازمة ولا دخل لمخلوق بعد قول الله تعالى، واللي حدده ربنا واللي اختاره ربنا نرضى به.

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وللمزيد حول حكم تحديد جنس المولود والفتاوى المتعلقة بهذا الأمر ورأي مبروك عطية في عمليات تحديد جنس المولود ونوع الجنين شاهد الفيديوجراف التالي: 

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