حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

سيقان أنجيلا راينر البرلمانية البريطانية ونائب زعيم المعارضة حالة عارمة من الجدل، بعد اتهامها بمحاولة إغراء وتشتيت انتباه رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال حديثه في مجلس العموم البريطاني، حيث كانت تجلس في مواجهته مرتدية "تنورة قصيرة" واضعة ساقاً على ساق وتبعدهما تارة أخرى.

سيقان أنجيلا راينر

صحيفة "ميل أون صنداي" نقلت عن مشرع محافظ مجهول الهوية قوله إن نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر حاولت تشتيت انتباه أو إغراء رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بينما كانت تجلس أمامه في مجلس العموم. ووصف النائب تصرف راينر بأنه "معادل برلماني كامل الملابس لمشهد شارون ستون سيئ السمعة في فيلم "غريزة أساسية" عام 1992"، حيث كانت ستون تشتت انتباه محققي الشرطة لارتدائها تنورة قصيرة.

وللمزيد حول واقعة محاولة إغلاء بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بسيقان أنجيلا راينر داخل مجلس العموم البريطاني شاهد الفيديوجراف التالي: