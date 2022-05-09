التقي ‫سامح شكري‬ وزير الخارجية نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم في مُستهل زيارته الحالية إلى الرباط؛ ليبحثا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن النقاش بشأن مُجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي عرض بقناة اكسترا نيوز: "نعمل على تنسيق التعاون لمواجهة التحديات بين البلدين.



ومن جانبه قال وزير الخارجية المغربي: "ندعم جميع الإجراءات التي تتخذها مصر لحماية أمنها واستقرارها".



ويأتي ذلك خلال لقاء ثنائي جمع وزيري الخارجية ‫سامح شكري‬، ونظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط.

وتوجه صباح اليوم الإثنين الوزير شكري إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تجمع البلدين الشقيقين.