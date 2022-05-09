الشوط الأول.. فاركو يتقدم على فيوتشر 1-0 في الدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو أحداث الشوط الأول متقدما على فيوتشر فى المباراة التى تجمعهما حاليا بالجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

ونجح الجزائري رزقي حمرون فى تسجيل هدف مبكر لفريق فاركو بعد انطلاق المباراة، وتحديداً فى الثانية 30 أمام فريق فيوتشر.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ عزمي غوما _ علي بهيج _ بلال جمال _ محمود جهاد _ إسلام جمال _ عبد الناصر محمد _ ياسين السيد _ محمد أسامة.

أما علي ماهر المدير الفني لفيوتشر فضم تشكيله كل من..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال – محمود مرعي – سعد سمير – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – محمد رضا

الهجوم: أيمن الصفاقسي – محمد عطا

ويحتل فاركو المركز السابع في الدوري بـ 23 نقطة، فيما يسبقه فيوتشر بـ 5 نقاط ويحتل المركز الرابع.