سامح شكري: نواجه ظروفا وتطورات دولية لها أثر بالغ على الأمن الغذائي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه من المقرر أن يبحث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في مُستهل زيارته الحالية إلى الرباط سبل التعاون بين البلدين.

وأضاف شكري خلال كلمته بمؤتمر صحفي عرض بقناة اكسترا نيوز،:"نواجه ظروفًا وتطورات دولية لها أثر بالغ على الأمن الغذائي، معقبا:"نعمل على تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات وحماية مصالحنا".

وتابع: "عازمون على تفعيل آليات التشاور السياسي واللجنة الاقتصادية مع المغرب".

ويأتي ذلك خلال لقاء ثنائي جمع وزيري الخارجية ‫سامح شكري‬، ونظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط.



وتوجه صباح اليوم الإثنين الوزير شكري إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تجمع البلدين الشقيقين.