توفي أثناء عمله بالمدرسة.. وكيل تعليم الشرقية يقدم العزاء لأسرة المدرس شهيد العلم

قدم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية بالشرقية، يرافقه محسن لطفي نقيب المعلمين بالشرقية وأسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وصالح شلبي مدير عام إدارة أبو كبير التعليمية وإسماعيل عبد السلام وكيل إدارة أبو كبير التعليمية، واجب العزاء والمواساة لأسرة شهيد العلم والواجب عبد الحميد مرسي عبد الحليم المعلم الخبير بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة أبو كبير شرقية والذي وافته المنية أمس أثناء تأدية عمله بالمدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الراحل الكريم كان معلما متميزاً ومثالاً للمعلم المخلص المجتهد واتسم بالسمعة الطيبة والتفاني والإخلاص في العمل.

وقدم وكيل الوزارة، خالص العزاء والمواساه لأسرة الراحل الكريم ولجميع العاملين بقطاع التعليم بإدارة أبو كبير، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء و الصبر والسلوان.

FB_IMG_1652121520786

FB_IMG_1652121517485

FB_IMG_1652121514307