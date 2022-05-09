للإطمئنان على صحته.. السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.