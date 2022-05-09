أبو دميس: الفلاح يحتاج الأسمدة بدعم طويل للاستمرار في زراعة وتوريد القمح

أكد عبد النبي أبو دميس، مدير عام النقابة العامة للفلاحين، أن محاولة تحديد كمية القمح المورد وضعت الفلاح في منزلة لا تليق به، موضحا أن الفلاح لا يمتنع عن أي توريد للقمح من أجل بلاده ولكن المشكلة في قرار تحديد الكمية.

وأوضح أبو دميس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مشكلة الفلاح في قرار تحديد الكمية الموردة من القمح للحكومة، وأنها لا تفرق بين مالك فدان أو أكثر، مضيفا: "الفلاح عايز دعم مادي ومعنوي بمعنى على سبيل المثال اعطاؤه الدعم في شكل أسمدة".

وأضاف مدير عام النقابة العامة للفلاحين، أن الفلاح المصري يحتاج الأسمدة بدعم طويل للاستمرار في عملية زراعة وتوريد القمح، لافتا إلى أن السعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح جيد، والسعر أعلى من السعر المحدد خلال العام الماضي.