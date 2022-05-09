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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تعفي المهن التمثيلية من ضريبة الظهور في البرامج والأعمال الفنية المجانية

الضرائب
الضرائب

أعفت مصلحة الضرائب المصرية الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، من سداد الضرائب عن الظهور في البرامج التليفزيونية و المشاهد التمثيلية كضيوف شرف بشرط عدم حصولهم علي أجور أو  مقابل مادي عن تلك الأعمال .


وكشف خطاب مرسل من قطاع البحوث الضريبية برئاسة علاء  محمد علي موجه للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وينشر " صدي البلد " تفاصيله ؛ عن موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية علي ذلك الإعفاء بموجب قرار اللجنة التشريعية بوزارة المالية والمؤرخ في 19ابريل الماضي .

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قال الخطاب إنه  لا يتم تحصيل الضريبة مقابل تلك الخدمات لأنها غير خاضعة وعاء ضريبة الجدول ولا يستحق المحاسبة لعدم ارتباطها بأجر.


وشدد الخطاب على ضرورة ان يقدم الفنان  مستندات بإقراره الضريبي السنوي بعدم حصوله علي أجر جراء المشاركة في عمل فني كضيف شرف أو استضافة في برنامج بدون أجر.
وعلى سياق متصل أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، إن القرار جاء استجابة لمطالب الممولين من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، معتبرا أنها تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية للتيسير علي المخاطبين بأداء الضريبة.


وقال " الجيار" لـ صدي البلد إن جوهر الإعفاء يتضمن عدم تحصيل الضريبة نظرا لعدم وجود ربح أو عائد نتيجة المشاركة في عمل فني أو لقاء تليفزيوني لأن المخاطب بأداء الضريبة لم يطرأ علي مستوى دخله أي عائد أو عمل ذو ربح.


وأشار " الجيار" إلي أن القرار يلزم الفنانين بمطابقة ما يتم تقديمه من مستندات في الإقرار الضريبي السنوي وبيان ما يفيد بأنه لم يحصل علي أجر جراء المشاركة في العمل الفني.
 

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