عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متظاهرون يلقون الطلاء الأحمر على السفير الروسي في بولندا| شاهد

السفير الروسي بولندا
السفير الروسي بولندا

رُشِقَ السفير الروسي سيرجي أندرييف في بولندا بالطلاء الأحمر من قبل مجموعة من المتظاهرين أثناء محاولته وضع إكليل من الزهور في نصب تذكاري للجنود السوفييت في وارسو.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، واجه المتظاهرون سيرجي أندرييف أثناء محاولته الاحتفال بيوم النصر - استسلام ألمانيا النازية في عام 1945 - في المراسم العسكرية السوفيتية في العاصمة البولندية.

فيما منع السفير الروسي من دخول المقبرة من قبل حشد  كانوا يلوحون بالأعلام الأوكرانية في وجهه ويهتفون "فاشية" قبل أن يبدأ الناس في إلقاء الطلاء الاحمر عليه.

وألقى المظاهرون على أندرييف وحراسه الأمنيون أشياء مختلفة لعدة مرات، قبل أن يلقي أحد المتظاهرين بكيس من الطلاء الأحمر في وجهه.

ووصف وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، الحادث، بأنه "مؤسف" ، على الرغم من أن وزير الداخلية ماريوس كامينسكي قال إن الغضب وراء الاحتجاج "مفهوم".

وأضاف كامينسكي أنه حذر السفير من الذهاب إلى المقبرة قبل تعرضه للهجوم من قبل المتظاهرين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

موضوعات متعلقة

جنون أب.. عراقي يضع سيجارة بفم ابنه ليقنصها بكلاشينكوف| فيديو

ظاهرة مرعبة.. سماء مدينة شنغهاي تتحول إلى اللون الأحمر.. فيديو

علماء آثار يكتشفون طائر أبو منجل المقدس داخل مومياء مصرية.. تفاصيل

شاهد| وفقا لـ جينيس.. كلب دانماركي عمره عامان والأطول في العالم بقياس 3 أقدام

رقم قياسي.. مجموعة شيربا تنجح في تسلق قمة إيفرست للمرة الـ26

تجهيز 8000 منزل للاجئين الاوكران ببريطانيا | تفاصيل

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

شاهد| لحظة تدمير سفينة إنزال روسية في ضربة جوية أوكرانية

ترشيحاتنا

أعينوني بقوة.. رسالة عاجلة من وزير الأوقاف للأئمة بعد عودة المساجد لطبيعتها

ميدو يكشف أزمة الزمالك المنتظرة في شهر يونيو

قرار عاجل من الرئيس التونسي بشأن لجنة الانتخابات

الرئيس الأمريكي يوقع على قانون جديد لتسريع المساعدات إلى أوكرانيا

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. حياة كريمة للعامل وعقوبات تنتظر المخالفين| تفاصيل

ماهو الذنب الذي لا تقبل توبته..وهل أوشك باب التوبة على الغلق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ