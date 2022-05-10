متظاهرون يلقون الطلاء الأحمر على السفير الروسي في بولندا| شاهد

رُشِقَ السفير الروسي سيرجي أندرييف في بولندا بالطلاء الأحمر من قبل مجموعة من المتظاهرين أثناء محاولته وضع إكليل من الزهور في نصب تذكاري للجنود السوفييت في وارسو.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، واجه المتظاهرون سيرجي أندرييف أثناء محاولته الاحتفال بيوم النصر - استسلام ألمانيا النازية في عام 1945 - في المراسم العسكرية السوفيتية في العاصمة البولندية.

فيما منع السفير الروسي من دخول المقبرة من قبل حشد كانوا يلوحون بالأعلام الأوكرانية في وجهه ويهتفون "فاشية" قبل أن يبدأ الناس في إلقاء الطلاء الاحمر عليه.

وألقى المظاهرون على أندرييف وحراسه الأمنيون أشياء مختلفة لعدة مرات، قبل أن يلقي أحد المتظاهرين بكيس من الطلاء الأحمر في وجهه.

ووصف وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، الحادث، بأنه "مؤسف" ، على الرغم من أن وزير الداخلية ماريوس كامينسكي قال إن الغضب وراء الاحتجاج "مفهوم".

وأضاف كامينسكي أنه حذر السفير من الذهاب إلى المقبرة قبل تعرضه للهجوم من قبل المتظاهرين.