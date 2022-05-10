فيل يستنجد بحارس حديقة لإنقاذ ظبي صغير من الغرق بجواتيمالا.. شاهد

في مشهد يصعب تصديقه، حاول فيل الاستنجاد بزوار حديقة، عبر إصدار صوت من خرطومه لإنقاذ ظبي سقط في بركة مياه داخل حديقة حيوان مدينة جواتيمالا.



وتظهر اللقطات الفيل ، 60 عامًا ، وهو يسير صعودًا وهبوطًا مصدراً صوت عبر خرطومه جانب البركة مياه لانقاذ الظبي الذي سقط في الماء بحديقة حيوان لا أورورا ، مدينة جواتيمالا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قامت الزائرة ماريا إيزابيل دياز رويز دي لارينا بالتصوير بينما كان الحيوان الضخم ينوح ، ويبدو أنه يعرض جذعها لسحب الحيوان من البركة.

نشرت ماريا مقطع الفيديو عبر صفحتها بالفيسبوك وكتبت: “اليوم ، كنت محظوظًا بما يكفي لمشاهدة شيء جميل جدًا. بدا الفيل يصرخ لتحذير حراس الحديقة من غرق ظبي، دخل بركة مياه” .

وأفادت صاحبة مقطع الفيديو أن حارس حديقة انتبه لنداء الفيل ليغوص في الماء لإخراج الظبي وينقذه، ليهدأ بعدها الفيل ويعود الظبي الصغير إلى قطيعه في أمان.