حنان مطاوع: استعنت بطبيب نفسي طوال مسلسل وجوه لتجسيد مرض الذهان

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن دور سلمى في مسلسل "وجوه" تحدى وفرصة لأي ممثلة واستعنت بطبيب نفسي طوال المسلسل لتجسيد أعراض "الذهان" فى مسلسل وجوه، قائلة: "الناس اللي حوليا كانوا علطول يقولوا لي أنتي مقشرة وكنت برد أنا في أسعد أوقات حياتي ولكن مركزة في الشخصية لأنها كانت شخصية محبطة".

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، إلى أن زوجها هو الذي رشح لها مؤلف مسلسل "وجوه" منذ عدة سنوات، موضحة أنها لا تأخذ موقف نقدي من أي شخصية تجسدها، قائلة: "لازم أحب الشخصية واقتنع بها وبعد انتهاء الدور يحصل مراجعة".

وتابعت: "شخصيتها في مسلسل وجوده شخصية مريضة، والجميع اعتقدوا أن الشخصية أثرت عليها ولكنها كانت في حالة تركيز فقط".