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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على رفات بشرية في خزان بحيرة ميد بولاية نيفادا الأمريكية| صور

رفات بشرية
رفات بشرية

اكتشف عدد من الأشخاص مجموعة ثانية من الرفات البشرية في خزان بحيرة ميد بولاية “نيفادا” الأمريكية، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بعد أيام من العثور على جثة رجل في برميل مكشوف بسبب الجفاف.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، عثر ليندسي ولينيت ملفين على بقايا هيكل عظمي في خليج كالفيل داخل منطقة بحيرة ميد الوطنية للاستجمام في نيفادا اليوم السبت الماضي.

رفات بشرية

تُظهر صور الاكتشاف المروع جمجمة مكتملة بالأسنان مدفونة  في التراب والرمل بالقرب من شاطئ البحيرة، كما  شوهدت عظام أخرى تبرز من الرمل بزوايا مختلفة.

 

 فيما حذت  الشرطة  من احتمال ظهور المزيد من الجثث بعد العثور على رفات رجل في برميل معدني الأسبوع الماضي تم الكشف عنه وسط الجفاف المستمر.

رفات بشرية

انخفض مستوى المياه في بحيرة ميد كثيرًا لدرجة أن صمام سحب المياه الذي يغذي لاس فيجاس أصبح مرئيًا لأول مرة منذ عام 1971.

 

وقالت دائرة المنتزهات الوطنية في بيان إن حراس الحديقة استجابوا لموقع الحادث يوم السبت واستعادوا الرفات البشرية. 

 

سيحدد الفاحص الطبي في مقاطعة كلارك سبب الوفاة، حيث قال مسؤولون إن التحقيق جار، فيما لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
 

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