ميمي عبد الرازق: معين الشعباني أدار مباراة الأهلي بشكل رائع

قال ميمي عبد الرازق، مدير قطاع الناشئين بنادي المصري، إن الفريق البورسعيدي قدم مباراة جيدة أمام قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وأضاف ميمي عبد الرازق، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "المصري يقدم مباريات جيدة، تحت قيادة معين الشعباني، والمدرب التونسي، أدار مباراة الأهلي بشكل رائع".

وأكمل :" لم أر فريقا ينفذ الضغط العالي على الأهلي، مثلما فعل المصري البورسعيدي، لقد قدم مباراة جيدة واستحق الفوز على الفارس الأحمر".



وتابع: "علاقتي جيدة بالمدرب التونسي معين الشعباني، وعندما قابلته رحبت به بشدة، وقال لي : أنت حبيبي برشا برشا".