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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترسل سفينة فضاء جديدة إلى المحطة المدارية

محطة الفضاء الصينية
محطة الفضاء الصينية

أطلقت هيئة الفضاء الوطنية الصينية سفينة الشحن الفضائية "تيانجو-4" لتلتحم بالمحطة المدارية الصينية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية تم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانجين-7" لإيصال "تيانجو-4" إلى المدارk وجرت عملية الإطلاق في الساعة 01:56 بتوقيت بكين من قاعدة وينتشانج الفضائية، على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان.

وستوفر "تيانجو-4" كل ما هو ضروري لرواد الفضاء، الذين سيتم إرسالهم إلى المحطة في أوائل يونيو.

ويمكن لسفينة الشحن "تيانجو-4" إيصال ما يصل إلى 6.9 طن من احتياجات رواد الفضاء إلى المدار.

يذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلق على بعد 400 كم فوق الأرض وتتسع لـ3 رواد فضاء.

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