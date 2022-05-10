الصين ترسل سفينة فضاء جديدة إلى المحطة المدارية

أطلقت هيئة الفضاء الوطنية الصينية سفينة الشحن الفضائية "تيانجو-4" لتلتحم بالمحطة المدارية الصينية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية تم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانجين-7" لإيصال "تيانجو-4" إلى المدارk وجرت عملية الإطلاق في الساعة 01:56 بتوقيت بكين من قاعدة وينتشانج الفضائية، على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان.

وستوفر "تيانجو-4" كل ما هو ضروري لرواد الفضاء، الذين سيتم إرسالهم إلى المحطة في أوائل يونيو.

ويمكن لسفينة الشحن "تيانجو-4" إيصال ما يصل إلى 6.9 طن من احتياجات رواد الفضاء إلى المدار.

يذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلق على بعد 400 كم فوق الأرض وتتسع لـ3 رواد فضاء.