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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسئولو التخطيط العمراني بكفر الشيخ يعاينون أعمال تطوير كورنيش بلطيم.. صور

وفد التخطيط العمراني
وفد التخطيط العمراني

 

استقبل هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمهندسة ولاء المزين، مدير التنسيق الحضاري، والمهندس بهجت البنا، مدير متابعة تنفيذ المشروعات وذلك للمعاينة علي الطبيعة وتحديد الاحتياجات وإعداد المقايسات اللازمة لأعمال تطوير الكورنيش.

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وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه سيتم استكمال الأعمال بكورنيش الفنار وإنشاء مشايات للشاطئ و«أدشاش» وصيانة دورات المياه وإنشاء مناطق ألعاب أطفال، وخدمات تجارية بشكل حضاري يليق بالمصيف.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطوير مصيف بلطيم وتوفير كافة الخدمات للمصطافين.

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