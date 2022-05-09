«شباب كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية لصقل مهارات فرق الجوالة بالحامول..صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات، بإدارة شباب الحامول.

وجرى تنفيذ هذه الدورة فى مركز شباب المجاز الغربى بمشاركة فرق جوالة " المجاز الشرقى - الحلمية - 62 الخاشعة - 64 الشرفاء - الدعاء".

وتقام الدورات التدريبية بمراكز شباب كفر الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك تحت إشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، التدريب لفرق الجوالة بإدارة شباب الرياض من تنفيذ الإدارة العامة للشباب ، بحضور القائد رمضان عبدالغني محاضرًا، و عبد الفتاح الوكيل، منسق الجوالة بالمديرية، ومتابعة فريق عمل إدارة شباب الحامول.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، يتضمن برنامج الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، والتعريف بها.

وأضاف، كما يتضمن، مبادئ الحركة الكشفية ، المهارات الكشفية ، أنواع النيران والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهي الخلوي، إدارات الأزمات والكوارث.

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