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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتبسيط الخدمات أمام المواطنين.. إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب بالمنوفية

اطلاق البوابة التجارية
اطلاق البوابة التجارية الالكترونية

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تحت شعار " من البيت.. خدمات المياه بين ايديك" بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة، ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء.

وأشار المهندس محمد نجيب صالح، إلى أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة، وتشمل: طلبات التعاقدات، توصيل المياه والصرف الصحي، خدمة إبلاغ قراءة العدادات، خدمة سداد الفواتير باستخدام بطاقات الدفع المسبق، خدمات الشكاوى على الفواتير، خدمات العداد والتوصيلة ، خدمات ابلاغ القراءة.

وذكر"نجيب"، أنه يتم العمل بتطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عدادات المياه، حيث يمكن للمواطن تشغيله على الهاتف المحمول مجاناً، وهو متاح على نظامي التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وإضافة صورة العداد، وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة، وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين، وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة.

وأوضح أن تطبيق (125 - HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي بالاضافة الى مزايا أخرى من أهمها، إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بجانب إمكانية تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، والتعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بوابة إلكترونية

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