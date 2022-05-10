ضبط سيارة محملة بـ 8 أطنان سماد مدعم بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكثفة على المخابز و الأسواق.

أسفرت الحملات عن ضبط الأتى:

بمركز الرحمانية ضبط سيارة محملة بـ ١٦٠شيكاره سماد يوريا مدعم باجمالي كميه ٨ أطنان محظور تداوله بالأسواق .

وبمركز كفر الدوار تم ضبط ١٥ قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر و١٠ شكاير دقيق حر بأحد مطاعم البيتزا والمخبوزات مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتمكنت إدارة تموين رشيد من ضبط ٣ مخابز

لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و١٩ عبوه مغذيات و٧٣ عبوه عطارة منتهيه الصلاحيه كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وإنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمةحيال المخالفين