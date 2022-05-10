برلمانية: معهد ناصر يشهد حالة من الإهمال والتدني في مستوى الخدمات

أكدت النائبة سهير عبد الحميد،عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن معهد ناصر يشهد حالة من الإهمال والتدني فى مستوى الخدمات، متابعة:" هل من المعقول أن يكون جهاز رسم القلب لا يعمل فى المعهد الذى كان منارة للطب فى مصر، وهناك مريض بالفعل توجه للمعهد لإجراء فحوصات طبية تمهيدا لإجراء قسطرة ولكن الأجهزة لا تعمل".

ومن جانبه، طالب النائب محمد يسرى ، تحديد موعد نهائى للانتهاء من مستشفى كوم حمادة، على أن يتم تشكيل لجنة للوقوف على ما يجرى بالمستشفى وكيفية عملها بكامل طاقتها لخدمة المنطقة، متابعا:" حصلت على توصية من لجنة الصحة بعمل بنك للدم ومركز للسموم داخل مستشفى كوم حمادة وبعد مضي 5 شهور لم يتم تنفيذ هذه التوصيات أرجو مراجعة الأمر".

وقال النائب أيمن محسب، إن هناك أجهزة فى بعض المستشفيات لا تعمل على الرغم أنها جديدة مما يستوجب الوقوف على هذه القضية، وإيجاد حلول عاجلة وسريعة لنقص خدمات الرعاية المركزة التى وصل العجز فيها لـ32%، وحل أزمة عجز الأطباء، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية لحل الأزمة المتعلقة بالأطباء على وجه التحديد.

جاء ذلك خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، والتي تناقش عدد من طلبات إلاحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة العامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات، والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.