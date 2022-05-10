إحالة 203 موظفين للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومدينة النوبارية بحملة إنضباط إداري على المصالح الحكومية شملت المرور على مستشفي النوبارية المركزي ، الادارة الصحية بابوالمطامير ، مستشفي ابوالمطامير، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير لمتابعة الانضباط الإداري وإلتزام جميع العاملين .

أسفر الحملة عن ضبط ١٢٧ حالة غياب من العاملين دون سند قانوني بـ ٤ منشآت حكومية.

وتم رصد ٧٦ حالة ترك عمل من العاملين دون سند قانوني بـ ٣ منشآت حكومية.

وقد شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإداري بهاوتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .