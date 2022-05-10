تطور مفاجئ.. برشلونة يتراجع عن ضم محمد صلاح من أجل ساديو ماني

أكد تقرير صحفي، أن نادي برشلونة قرر التراجع عن صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل التعاقد مع زميله السنغالي ساديو ماني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ساديو ماني أصبح على رأس أولويات برشلونة في الميركاتو المقبل، لتدعيم خط الهجوم.

وأضافت الصحيفة، أن النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، كان على رأس أولويات برشلونة لتدعيم هجوم الفريق، ولكن تكلفة الصفقة المرتفع وراء فشل ضمه.

وتابعت الصحيفة، أن روبرت ليفاندوفسكي كان خيار برشلونة الثاني بعد هالاند، ولكن بايرن ميونخ رفض رحيله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة تراجع أيضا عن فكرة ضم محمد صلاح “الخيار الثالث”، بسبب طلب النجم المصري راتبا ضخما.

وأوضحت الصحيفة، أن ساديو ماني يرحب بالانضمام إلى برشلونة واللعب في مسابقة الدوري الإسباني.

ولفتت الصحيفة، إلى أن حظوظ ماني سترتفع في التتويج بلقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا كل عام، بالإضافة إلى المنافسة على الكرة الذهبية، حال انتقاله إلى برشلونة.

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

أرقام ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم:

لعب ساديو ماني 32 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفا، وصنع 4 أخرى.

شارك ماني في مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، أحرز خلالهما هدفين.

خاض ماني لقاءً وحيدا في كأس الرابطة الإنجليزية، لم يسجل خلالها، لكنه توج مع الريدز بالبطولة.

وعلى الصعيد القاري، لعب ساديو ماني 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 5 أهداف.