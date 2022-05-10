الأرصاد: حالة الطقس متقلبة وبدء انخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، عودة انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد الارتفاع المؤقت الذي تشهده البلاد على مدار ساعات الطقس اليوم، لتكون الأجواء شديدة الحرارة نهارا بكافة الأنحاء معتدلة خلال ساعات الليل.

وأكد بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس، ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من الطقس اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري ، تحديدا يوم الجمعة القادمة.

وتكون حالة الطقس، المتوقعة نهارا اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو