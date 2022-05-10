مجلس عمداء كفر الشيخ يشدد على ترشيد الإنفاق والمشاركة المجتمعية.. صور

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية بقاعة المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.



واستهل المجلس باستعراض الظهور المميز للجامعة مؤخرًا في التصنيفات الدولية، وهو ما يأتي نتاجا لما تسعى إليه الجامعة للتواجد بمراكز متقدمة في التصنيفات العالمية على كافة المستويات.

وأوضح دسوقي، أنه تم إدراج جامعة كفر الشيخ في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022 والذي يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشرات رئيسية ثلاثة تستند إلى أداء البحث، ومُخرجات الابتكار، والتأثير المجتمعي بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن "100" بحث في قاعدة بيانات Scopus خلال عام التقييم.



وأشار إلى أنه تم إدراج الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "SDGs" والبالغ عددها سبعة عشر هدفًا في "تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المُستدامة 2022".



وشدد رئيس الجامعة على متابعة انتظام وسير العملية التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة والتشديد على ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على ضرورة توفير كافة المتطلبات وما يلزم لضمان سير الامتحانات وانتظامها بهدوء وانضباط، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

والتأكيد على ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوفرة والتأكيد على المشاركة المجتمعية وخصوصا مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية.



وأكد رئيس الجامعة، على متابعة جهود الكليات في الاستعداد للتقدم للاعتماد الأكاديمي من حيث ضمان الجودة والاعتماد ومتابعة جهود الكليات في تحديث مواقع الكليات وموقع الجامعة على شبكة الإنترنت ومتابعة تنفيذ الأنشطة الطلابية الهادفة لتثقيف وتوعية الطلاب وإعدادهم لسوق العمل والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على المنشآت الجامعية وتعظيم الاستفادة منها.



كما تم التأكيد على الاهتمام بصيانة الأجهزة الطبية والعلمية والاهتمام بالأبحاث العلمية والتطبيقية التي تخدم المجتمع والصناعة.



كما وجه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من إعداد التقرير السنوي وتقديمه في موعد غايته 31 يوليو على أن يصحب ذلك عرضا تقديمي مدته 15 دقيقة يتم عرضه خلال اجتماع مجلس العمداء.

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