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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعدما صنفتها "دولة إرهابية".. روسيا تلوح بقطع العلاقات مع ليتوانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، اليوم الثلاثاء، أن تصرفات البرلمان الليتواني، الذي وصف روسيا بـ "دولة إرهابية"، يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "قرار البرلمان الليتواني، الذي وصف روسيا بأنها "دولة إرهابية "، يمكن أن يؤدي إلى قطع كامل للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

وتساءل البرلماني عن سبب وجوب شراء فيلنيوس للغاز من دولة يعتبرها "إرهابية".

ولم يستبعد جباروف أن "قرار البرلمان الليتواني قد يؤدي إلى تخفيض مستوى البعثات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال".

وكان قد تبنى البرلمان الليتواني قرارا ينص على أن روسيا، بسبب قيامها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، هي "دولة تدعم الإرهاب وتنفذه".

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