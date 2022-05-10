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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوامع القنطرة شرق تستقبل 2377 طن قمح .. شاهد

توريد القمح بالاسماعيلية
توريد القمح بالاسماعيلية

استقبلت صوامع القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ٢٣٧٧ طن قمح  و ٣٥٥ كيلو حتي اليوم الثلاثاء خلال موسم توريد القمح.


حيث أكد المهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، إن الموسم الحالي لتوريد محصول القمح جيد جدا ومبشر بفضل برودة الطقس في الشهور الماضية، بجانب كونه يشهد مساحات كبيرة من الأراضي المنزرعة بالقمح بزمام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق والتي تقدر ب ١١١٠٤ فدان أردب القمح في الوقت الحالي وصل إلى 885 جنيها بفارق 165 جنيها عن العام الماضي.

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واشار نفادي، الي ان هناك تنسيق وتعاون مستمر مع إدارة التموين  وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي وكل الأجهزة المعنية من أجل تسهيل توريد القمح وتحقيق المستهدف باستلامه.


وأضاف أن محصول القمح هذا العام سوف يتأخر 25 يوما عن الأعوام السابقة، مطمئنا بان الأمر لا يقلق المزارعين على الإطلاق، مشيرا إلي أن كمية محصول القمح الذي تم توريده إلى الصوامع حتى الآن مبشرة، من حيث الجودة والإنتاجي.

ولفت الي  تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن، والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها فورا، مؤكدا على متابعته المستمرة لتلك المنظومة وذلك لتحقيق المستهدفات المطلوبة لهذا الموسم.

مشيرا إلي عقد ندوات ارشادية لتشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة في الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر والمحافظة على جودة ونقاوة المحصول وحث المزارعين علي التوريد.

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