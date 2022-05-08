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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسعار استرشادية للخضر والفاكهة بالإسماعيلية .. تفاصيل

جلال الطاهر رئيس
جلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية

 صرح جلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية ، عن قائمة أسعار استشارية للخضر والفاكهة للعمل بهآ في أسواق التجزئة بالإسماعيلية، حيث تضمنت أسعار الخضر ،طماطم فرز أول من 10_12،طماطم فرز ثاني من6.5_8،طماطم فرز ثالث من5_6.5، بطاطس قلية من5_6.5،بطاطس طبخ من3_5 ، كوسة من 3_5، خيار من 3_5، باذنجان رومي من 4_6.5، باذنجان عروس من 5_6.5، فلفل رومي من 5_6.5، فلفل شطة من 5_6.5، سبانخ من 8_10، بسلة اسماعيلاوي من 8_10، ليمون من15_20.

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كما تضمنت أسعار الفاكهة  ، موز بلدي من 10_13، برتقال صيفي من4_6.5، شهد كنتلوب من5_6.5، فراولة من8_10، خوخ بلدي من10_15، خوخ سكري من15_20، تفاح مستورد من15_30، حسب الجودة وبلد المنشأ .

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تستمر الأسعار حتى مساء يوم السبت الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٢.

وأشار علي العكرمي سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ، أن الأيام القلية المقبلة سوف تشهد نضج العروة الصيفية من جميع أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية  فى الصوب البلاستيكية والزجاجية ،والأكثر إنتاجية لتنخفض الأسعار بنسبة تتراوح من 30 الى 40 %، ليصل كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات والبامية والملوخية إلى أسعار منخفضة لتكون فى متناول الجميع للشراء بعد ارتفاع سعرها فى الشهر الماضى.

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